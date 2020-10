Iachini: “Chiesa? Fa parte della nostra squadra, la società non mi ha comunicato situazioni in uscita”

TORINO – L’allenatore della Fiorentina Beppe Iachini ha parlato intervistato dai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta subita contro la Sampdoria.

“Chiesa? Federico ad oggi fa parte della nostra squadra, è sceso in campo da parte mia con la considerazione di tutte le altre partite. Senza indicazioni dalla società che ci sia qualcosa di ufficiale o definitivo. Callejon per sostituirlo? Di queste cose avremo modo di parlare con la società nei prossimi giorni.”

“Abbiamo tanti giocatori interessati a questo punto del mercato, non è bello dover giocare partite impegnative con tante voci che si possono creare e sviluppare. Questo dà fastidio a un gruppo che vuole crescere e migliorare. Nei prossimi giorni valuteremo con la società se ci sono situazioni particolari in uscita e di conseguenza in entrata, ma ad oggi non ci sono state indicazioni.”