I sorrisi di Pirlo

TORINO – La Juventus ha vinto la sua prima partita di campionato contro la Sampdoria con il risultato di 3-0.

La prima panchina di Pirlo in bianconero, ma anche in assoluto, fa registrare quindi una netta vittoria, con una squadra convincente e che sembra essersi da subito calata nelle idee del nuovo allenatore. Un grande esordio quindi, bagnato dai sorrisi del tecnico a fine partita e davanti le telecamere, inusuali per uno che aveva abituato a non far mai trasparire alcuna emozione.