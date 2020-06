I numeri di Juventus-Lecce

TORINO – La Juventus scenderà questa sera in campo contro il Lecce tra le mura amiche dell’Allianz Stadium.

Attraverso il loro sito internet, i bianconeri hanno analizzato i numeri del match.

“31 PRECEDENTI – La Juventus ha affrontato il Lecce 31 volte in Serie A: 19 vittorie, otto pareggi e quattro sconfitte.

3 VOLTE SU 4 IN GOL – La Juventus ha segnato appena tre gol nelle ultime quattro gare di Serie A contro il Lecce, dopo che nelle precedenti sei aveva realizzato una media di 3.2 reti a incontro.

MAI DI VENERDI’ – Juventus e Lecce non si sono mai affrontate di venerdì in Serie A: l’unica volta in cui non si sono sfidate nel weekend è stata mercoledì 2 maggio 2012 (1-1).

15 A TORINO – La Juventus ha affrontato 15 volte il Lecce in gare interne: per i padroni di casa 10 vittorie, quattro pareggi e una sconfitta.

I BIANCONERI E LE NEOPROMOSSE – La Juventus ha vinto solo una delle ultime tre gare di Serie A contro squadre neopromosse (1N, 1P), a febbraio contro il Brescia.

JUVE 4 CLEAN SHEET – La Juventus ha mantenuto la porta inviolata per almeno quattro partite consecutive considerando tutte le competizioni (419 minuti senza reti subite) per la prima volta da dicembre 2018, quando si fermò poi a quota cinque.

SOLO 133′ IN SVANTAGGIO – La Juventus è la squadra che è rimasta meno minuti in svantaggio in questo campionato (133) ed è anche quella che detiene questo primato in partite casalinghe (solo 32 minuti sotto nel punteggio).

CRISTIANO CERCA LA VENTESIMA – Il Lecce potrebbe essere la 20ª avversaria differente contro cui Cristiano Ronaldo va a segno in Serie A – il portoghese ha finora trovato il gol contro 19 delle 20 squadre affrontate nella competizione (non ha giocato la gara d’andata).

CUADRADO – L’EX Juan Cuadrado ha disputato 33 partite con la maglia del Lecce in Serie A nella stagione 2011/12, campionato in cui ha realizzato le sue prime tre reti nella competizione.

BENTA 100 – La prossima sarà la 100ª presenza in tutte le competizioni con la maglia della Juventus per Rodrigo Bentancur.” (Juventus.com)

