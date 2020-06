I numeri della semifinale di ritorno

TORINO – Attraverso il suo sito internet la Juventus ha pubblicato le statistiche relative al match di Coppa Italia contro il Milan.

“”Continua la striscia positiva della Juve contro il Milan.

La Signora è infatti imbattuta nelle ultime 12 partite contro il Milan contando tutte le competizioni (9V, 3N): è la striscia più lunga per i bianconeri nella storia di questa sfida.

GLI ALTRI FACTS

Una serata quasi inedita, quella di ieri: finora, l’ultima partita di Coppa Italia giocata a giugno era stata nel 2005: finale andata e ritorno tra Inter e Roma.

Prima di oggi la Juventus aveva segnato in tutte le ultime 44 partite casalinghe.

Questa è la prima partita di questa stagione in cui Cristiano Ronaldo, Dybala e Douglas Costa sono partiti tutti titolari.

Quello di ieri è il secondo rigore sbagliato da Cristiano Ronaldo con la maglia della Juventus, dopo quello con il Chievo del gennaio 2019.

La Juventus ha effettuato 13 conclusioni nel primo tempo: in questa stagione i bianconeri ne hanno tentate di più solamente contro il Lecce (15) – il Milan invece non ha mai concesso così tanti tiri in un primo tempo stagionale.

CIFRE TONDE…

Partita da titolare in bianconero numero 50 per Douglas Costa, numero 100 per Blaise Matuidi, numero 150 per Miralem Pjanic.” (Juventus.com)

