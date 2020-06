Higuain verso la panchina

TORINO – La Juventus scenderà in campo domani sera contro il Lecce tra le mura amiche dell’Allianz Stadium.

I bianconeri dovranno fronteggiare molte defezioni, soprattutto per quanto riguarda le fasce dove Matuidi dovrebbe essere adattato per giocare sulla sinistra. In avanti ancora assente Gonzalo Higuain, almeno dal primo minuto: il Pipita sta meglio e venerdì sera potrebbe andare in panchina per giocare uno spezzone di gara.

