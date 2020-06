Higuain verso il ritorno in campo

TORINO – Questa sera la Juventus scenderà in campo alle 21:45 tra le mura amiche dell’Allianz Stadium per la partita contro il Lecce. I bianconeri puntano al successo per bussare quello di Bologna della scorsa settimana e portarsi a +7 sulla Lazio in attesa della sua partita contro la Fiorentina. Stasera Gonzalo Higuain dovrebbe ritrovare posto in squadra: l’argentino giocherà uno spezzone anche se non è ancora sicuro se all’inizio o a partita in corso. Ma attenzione perché, sempre in queste ultimissime ore, è esplosa anche una grossa bomba per il mercato bianconero. Ecco il bomber totalmente a sorpresa: nuova pazza idea per l’attacco! >>>VAI ALLA NOTIZIA

