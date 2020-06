Higuain verso il recupero

TORINO – La Juventus continua la sua marcia di avvicinamento alla ripresa del Campionato di Serie A. I bianconeri scenderanno in campo lunedì sera al Dall’Ara di Bologna per la sfida contro i rossoblu: per l’occasione Maurizio Sarri spera di recuperare Gonzalo Higuain, ancora alle prese con qualche fastidio: l’argentino sta continuando il suo lavoro personalizzato e potrebbe essere disponibile per la panchina già da lunedì. Ma attenzione perché, dopo la sconfitta in Coppa Italia, è esploso il caos su Sarri: nuovo allenatore, spunta un’ipotesi clamorosa! >>>VAI ALLA NOTIZIA

