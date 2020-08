TORINO – La Juventus sta sfoltendo la rosa in vista della prossima stagione, con l’attaccante Gonzalo Higuain verso la partenza.

Il Pipita non fa più parte del progetto bianconero, come ammesso dallo stesso Pirlo durante la conferenza stampa di presentazione, e sta cercando una collocazione: nonostante la trattativa con l’Inter Miami, il Pipita accetterà la corte degli americani solo per un ingaggio pari a quello che percepisce in bianconero, pari a 7,5 milioni annui.