TORINO – Le buone notizie per Maurizio Sarri dopo la vittoria contro il Lecce arrivano dal fronte d’attacco.

Ieri sera tutti e tre gli attaccanti del Dygualdo sono andati in rete, con un Gonzalo Higuain che è entrato ed è stato subito in grado di timbrare il cartellino: il Pipita dopo dei mesi difficili sembra stia ritrovando la condizione, ed è determinato ad aiutare i bianconeri in questo finale di stagione.

