Higuain raggiunge Nedved

TORINO – La Juventus ha pareggiato ieri sera per 3-3 facendosi rimontare dal Sassuolo l’ennesima partita.

Il secondo gol per la squadra di Sarri è stato siglato ieri sera da Gonzalo Higuain, arrivato a quota 65 reti in maglia bianconera: il Pipita ha raggiunto Pavel Nedved al 21esimo posto della classifica di marcatori all time della Juventus , e punta ora a Fabrizio Ravanelli a quota 68 per cercare di chiudere al meglio quella che forse sarà la sua ultima stagione in bianconero.

