TORINO – Dopo aver saltato le due partite di Coppa Italia, Gonzalo Higuain è pronto a riprendersi la Juventus.

I bianconeri necessitano dei gol del Pipita, che è quasi pronto a tornare in campo: Maurizio Sarri spera di averlo a disposizione per la partita in programma lunedì sera alle 21:45 allo Stadio Dall’Ara di Bologna, dove contro i rossoblu Higuain potrebbe ripresentarsi al centro dell’attacco.

