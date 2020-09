Hateboer offerto alla Juventus, no dei bianconeri

TORINO – La Juventus continua a muoversi sul mercato per migliorare la rosa in vista della prossima stagione.

Il terzino destro olandese classe 1994 sarebbe stato offerto dall’Atalanta ai bianconeri, che però hanno per adesso declinato l’offerta: primo perché sul mercato la società ha ora altre priorità, secondo per le richieste della Dea, ritenute troppo alte per il giocatore, sul quale però i bianconeri potrebbero tornare in attesa che il prezzo del cartellino si abbassi.