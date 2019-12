Haaland-Juve, c’è il problema ingaggio

TORINO – La Juve è pronta a regalare ai propri tifosi un super regalo per l’anno nuovo: Erling Haaland. Il centravanti del Salisburgo ha stregato mezza Europa a suon di gol e belle prestazioni, il classe 2000 è infatti a 14 presenze in campionato con 16 gol e 6 assist all’attivo, oltre agli 8 in 6 gare di Champions. I bianconeri si sono mossi in anticipo sfruttando i buoni rapporti con Mino Raiola e provando ad approfittare della clausola rescissoria di 30 milioni valida solo per Gennaio. L’operazione è ben avviata ma c’è un problema: l’ingaggio. Il giocatore chiede 8 milioni di euro e i bianconeri sono tentennanti sull’offrire tanto ad una riserva.