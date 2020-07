Guidolin: “Juventus-Atalanta sfida cruciale”

TORINO – L’ex allenatore Francesco Guidolin ha parlato intervistato dai microfoni de La Repubblica.

“ Ne vedremo delle belle. Juventus-Atalanta di sabato non può essere definito un confronto diretto, visto il divario di punti, ma è una sfida cruciale. Certe partite non vanno spiegate, Milan-Juve è una di quelle. Noi siamo abituati a cercare il perché di tutto, ma a volte il perché non c’è, perché il calcio non è una scienza e questa è la sua magia. La Juve è più forte di tutti e ha un vantaggio rassicurante. Però la squadra di Gasperini dà l’idea di essere inarrestabile. Può prendere due gol perché ha la consapevolezza di saperne fare quattro”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<