Guarino: “Contro il Lione non dovrà mancare entusiasmo. Grande opportunità giocare allo Stadium”

TORINO – Il tecnico della Juventus Women Rita Guarino ha parlato intervistata dai microfoni di JTV a poche ore dal fischio di inizio della sfida di Champions League Femminile che vedrà le bianconere impegnate contro il Lione.

“Contro le francesi non dovrà mancare entusiasmo, concentrazione, sacrificio, strategia. Tutti aspetti a cui abbiamo dedicato tempo in questi giorni. La sfida di Napoli? Dobbiamo abituarci a fare partite ravvicinate, non dimentichiamoci che le nostre giocatrici erano in giro per l’Europa e hanno dovuto affrontare il viaggio sino a Napoli in una condizione non comoda a causa della pandemia. Ci abituiamo alla sofferenza perché il livello di tutte le squadre è cresciuto. Bisogna essere in grado di venir fuori dalle situazioni più complicato.Non deve lasciare nessuna scoria, ma se mai un rafforzamento in più per la determinazione messa in campo.”

“L’atteggiamento contro il Lione? L’atteggiamento deve essere quello di non snaturare troppo la nostra qualità ma chiaramente essere attenta ai duelli. Il Lione può metterti in difficoltà nei duelli. Giocare allo Stadium? L’opportunità che il club ci sta dando è importante. Per noi e per tutto il movimento questo rappresenta il ricordo più bello. Aumenta ancora di più la voglia di scendere in campo.”

