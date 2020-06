Guardiola: “Non so come sta la squadra, mi preoccupa la mancanza di preparazione”

TORINO – L’allenatore del Manchester City Pep Guardiola ha parlato intervistato in conferenza stampa in vista della ripresa della Premier League.

“Quello che vivo è uguale a quello che vivono tutti quando perdono i propri cari. Non c’è niente di diverso. Tutti coloro che sono morti erano importanti per le loro famiglie. Ecco perché esistono le famiglie: per stare insieme, per essere forti. Dopo la morte di mia madre è stato un periodo difficile, questo sì”.

“Dovremo fare molto turnover e impiegare tutti i giocatori. Siamo pronti per una partita, ma non per giocare tre giorni dopo e poi ancora quattro giorni dopo. Se mi chiedete a che livello sia la squadra, sinceramente vi dico che non ne ho idea. Credo che tutti gli altri club abbiano lo stesso problema: l’incertezza del non sapere come sta la squadra. Quello che ci preoccupa è la mancanza di preparazione: abbiamo avuto solo tre settimane, non come in Germania, dove hanno lavorato per cinque o sei settimane”.

