Guardiola: “Il mio futuro? Si vedrà. Voglio che la mia squadra giochi sempre meglio”

TORINO – Il tecnico del Manchester City Pep Guardiola ha parlato in conferenza stampa del futuro di Lionel Messi.

“No, ho nulla da spiegare. Leo si è espresso alla perfezione su questa vicenda. Lui è un giocatore del Barça, club che amo. Punto e basta. E non so che intenzioni abbia per il futuro. Qui al City ho la fortuna di lavorare con degli grandi calciatori e voglio sforzarmi affinché la mia squadra giochi sempre meglio e la sua gente si senta orgogliosa. Quanto al mio futuro, si vedrà.”