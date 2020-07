TORINO – La Juventus continua a sondare il mercato per il prossimo anno, ma in Spagna sono già proiettati al futuro.

Stando a quanto riporta la stampa iberica infatti, la Juventus e Antoine Griezmann sarebbero già promessi sposi per il 2021. Don Balon racconta di come le parti debbano accordarsi solo sulla parte economica del contratto, con i bianconeri che non possono garantire al francese 18 milioni di stipendio.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<