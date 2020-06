Graziani: “Sarri deve adattarsi alle caratteristiche dei suoi giocatori”

TORINO – L’ex giocatore Ciccio Graziani ha parlato intervistato dai microfoni di TMW radio.

“La Juve vince ma non convince, da Sarri ci si aspettava un cambiamento importante dal punto di vista del gioco. Si è visto però solo in rare occasioni. Mi sembra di rivedere la squadra di Allegri, di Sarri ci vedo poco.”

“Le caratteristiche dei calciatori non sono le stesse. Non puoi pretendere da Dybala, Ronaldo e altri gli stessi meccanismi di movimento che avevano certi giocatori al Napoli. Quel gioco non è riproponibile alla Juve. E’ più Sarri che deve adattarsi alle caratteristiche dei giocatori che loro ai suoi schemi.”

