Gravina: “Grande sintonia con Mancini, siamo pronti per gli Europei”

TORINO – Il presidente della FIGC Gabriele Gravina, ha parlato intervistato dai microfoni di Radio Sportiva del suo rapporto con il commissario tecnico dell’Italia Roberto Mancini.

“Con Roberto non ci sono problemi, c’è grande sintonia sulla progettualità e c’è un contratto che ci lega fino al dicembre 2022: ne parleremo con molta serenità ma quello che contraddistingue il nostro rapporto è la qualità di stile e il cercare di fare il bene del calcio italiano. Siamo pronti per gli Europei, stiamo affinando i presupposti per consentire al nostro paese di fare una grande figura legata all’efficienza e alla professionalità. Una vittoria è già stata raggiunta, quella di due anni di successi che ci hanno consentito di risalire posizioni nel ranking mondiale così come l’aver raggiunto la final four di Nations League: se pensiamo da dove eravamo partiti…”