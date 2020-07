Gotti: “Abbiamo vinto dando tutto quello che avevamo”

TORINO – Il tecnico dell’Udinese Luca Gotti ha parlato dopo la vittoria della sua squadra contro la Juventus in rimonta.

“Sicuramente la prima vittoria alla Dacia Arena contro la Juventus è un aspetto importante per il tifoso e per chi è friulano, io però contestualizzerei questa vittoria contro la capolista. Sono 3 punti portati a casa dando tutto quello che si ha e questa è la soddisfazione maggiore per un allenatore. Io sono dell’opinione che questa squadra, per quanto ha espresso in campo, meriti una classifica diversa e siamo stati oltremodo penalizzati dai nostri errori ma anche da episodi difficili da digerire. Da questo punto di vista siamo stati capaci e bravi ad uscire con la vittoria in tasca.”

“Io cerco solo di aggiungere degli aspetti legati alla pratica e i risultati di ieri sera hanno accorciato la classifica e messo pressione alla squadra. Inoltre siamo tutti consapevoli della grande forza della Juventus e delle difficoltà di questa partita, oggi però abbiamo messo da parte tutti questi alibi e la cosa più bella è vincere dando tutto quello che si ha”.

