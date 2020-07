Gomez: “Juve? Speriamo sia la volta buona per vincere”

TORINO – Il calciatore dell’Atalanta Papu Gomez ha parlato intervistato dai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro la Sampdoria.

“Il terzo posto è qualcosa che vogliamo raggiungere. Siamo lì, cercheremo di fare più punti possibili, per finire più in alto possibile. La nostra idea, già da prima che iniziasse questo mini-torneo, era cercare di rientrare in Champions e di provare a battere il record di punti in campionato. Questa squadra, dopo le prime partite, ha trovato la maturità giusta per subire meno gol. È una questione di mentalità, questo gruppo ogni anno vuole migliorarsi, e questo è il nostro punto di forza.”

“Io sottovalutato in carriera? È andata bene così, ho cercato di rendere questa società una big, e negli ultimi anni siamo riusciti a stare in alto. Si pensa sempre alla prossima partita, anche quando si perde o si pareggia. Quando si gioca ogni tre giorni è così. In dieci anni di Serie A non ho mai vinto con la Juve, speriamo sia la volta buona”.

