Gollini: “Rigore Ronaldo? Sentivo avrebbe cambiato angolo rispetto ai precedenti”

TORINO – Il portiere dell’Atalanta Pierluigi Gollini ha parlato intervistato dai microfoni di Sky Sport dopo la partita pareggiata contro la Juventus per 1-1, grazie anche al rigore da lui parato a Cristiano Ronaldo.

“Per fare il portiere bisogna anche avere gli attribuiti, bisogna metterci la faccia, ce l’ho messa io, ce l’ha messa tutta la squadra in questo periodo, non abbiamo mai mancato un appuntamento, quindi questo gruppo stasera ha dato un’altra grande prova di forza e dobbiamo continuare così”.

“Il rigore su Ronaldo? In effetti ci ho messo tanto a parare il primo, però va bene averlo parato stasera, è un rigore importante, contro uno dei giocatori più forte di tutti i tempi, se non il giocatore più forte di tutti i tempi. Sicuramente mi fa molto piacere, è un valore aggiunto. Ho fatto una bella parata. Era un po’ che li tirava sempre dall’altra parte, avevo visto i miei colleghi che si erano tutti buttati dove mi sono buttato io, e sentivo che avrebbe cambiato con me. L’anno scorso me ne aveva fatti due su due qui allo Stadium, quest’anno ho vinto io il duello”.

“So quanto è importante il mio peso nello spogliatoio e per la squadra. Sono qui da tanti anni, abbiamo costruito questi successi con lo stesso gruppo e mi sento un elemento importante, anche al di là dell’aspetto calcistico, nel nostro spogliatoio”.

“Gomez? Sono situazioni delicate. Io l’unica cosa che posso dire è che spero che tutto si risolva, spero che il Papu rimanga il nostro capitano. Poi ci sono decisioni che spettano alla società, la società deve chiarire queste cose ed è giusto che siano loro a farlo perché è il loro compito. Spero che non si spezzi il gruppo: se siamo arrivati a questo livello è anche perché c’è un gruppo di uomini che ha sempre fatto di tutto l’uno per l’altro e spero che questo non si rompa.”

