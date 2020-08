Goleada per la prima amichevole Juventus Women

TORINO –

“C’è una stagione, quella maschile, che non si è ancora conclusa. E ce n’è un’altra, quella femminile, che è già ripartita. Con gli allenamenti e oggi con la prima amichevole stagionale per le Juventus Women.

Fresche di consegna della Coppa, le #Lead3rs sono scese oggi in campo a Parma contro la Florentia San Gimignano in una partita vera, dal sapore davvero speciale: era infatti la prima, dopo oltre cinque mesi.

DA PEDERSEN… A PEDERSEN

E il test è stato più che positivo: sei a uno il punteggio che ha visto le juventine superare le avversarie: nel primo tempo a segno Pedersen (autrice, curiosamente, dell’ultimo gol prima del lockdown e del primo alla ripresa) e Bonansea; poi la goleada arriva nella ripresa. In gol Staskova, due volte Maria Alves e ancora Bonansea, anche per lei doppietta.

Al di là, però, del punteggio, contano le risposte delle ragazze, come conferma Coach Guarino: «E’ stato emozionante rivedere le ragazze in campo, anche se solo in amichevole. Non giocavamo partite da cinque mesi, quindi è stato meraviglioso. C’era anche voglia di trovare condizione, e abbiamo avuto ottime risposte su tutti i concetti sui quali stiamo lavorando. A breve ripartirà il campionato, quindi continuiamo a mettere carburante per trovare la condizione e il ritmo gara»” (Juventus.com)

