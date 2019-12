TORINO – Domani sera a Dubai verranno assegnati i Globe Soccer ed è tutto pronto per l’ennesimo (sesto) trionfo di Cristiano Ronaldo. Il portoghese è pronto a staccare ancora di più il ‘rivale’ Messi, fermo a uno. Oltre a lui verrà premiato anche Mendes come miglior agente, al nono titolo personale. In questo evento di due giorni ci sarà spazio anche ad un dibattito tra Pjanic, Lukaku e Simone Inzaghi, pronti a commentare la corsa Scudetto.