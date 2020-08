TORINO – Il nuovo difensore del Benevento Kamil Glik ha parlato intervistato dai microfoni di Sky Sport.

“Milik? I bianconeri prenderebbero un grande centravanti. Vedremo, sicuramente le cifre dicono questo. Non ho parlato con lui, se ne parla da settimane. Sicuramente è un centravanti importante, che ha fatto bene in Italia e in Nazionale, è giovane e ha tantissimi anni da giocare”.

