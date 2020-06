Gli occhi della Juve su Orsolini

TORINO – La Juventus affronterà questa sera il Bologna nella prima partita dopo la ripresa del campionato di Serie A.

Osservato speciale della serata sarà Riccardo Orsolini, per il quale la Juventus aveva deciso di esercitare il diritto di riacquisto, prima che il Covid scombinasse i piani. I bianconeri hanno però un’opzione anche per il prossimo anno, con il giocatore che potrebbe tornare a Torino per 30 milioni di euro invece dei 26 che avrebbero pagato questa stagione.

