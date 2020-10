Giroud: “Vicino a firmare per una squadra italiana”

TORINO – L’attaccante del Chelsea Olivier Giroud ha parlato intervistato dai microfoni di RMC Sport del mercato appena concluso e del suo possibile approdo in Serie A.

“Sinceramente, il ritorno in Francia non è la mia priorità. Non è la mia scelta prioritaria per la carriera. Non escludo nulla, ma se dovessi cambiare rotta, oggi sono più propenso ad intraprendere una nuova avventura, un campionato straniero. Spero di giocare al massimo livello per altri due o tre anni, se il mio corpo lo permette. Dopodiché, non ho mai nascosto il mio interesse per una possibile sfida negli Stati Uniti.”

"È venuto fuori qualche mese fa, ma era troppo presto. Ci penserò. Sono stato vicino a firmare anche in Italia e so che agli italiani piacciono i giocatori esperti… Non rifiuto nulla. Al momento si tratta solo di opportunità."