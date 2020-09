Girelli: “La maglia della Nazionale ti da un’energia in più”

TORINO – La calciatrice della Juventus Women Cristiana Girelli ha parlato intervistata dai microfoni di Rai Sport.

Queste le sue parole in vista della sfida della Nazionale femminile contro la Bosnia: “Più che difficile, credo sia più bello, perchè non vediamo l’ora tutte quante di scendere in campo con questa maglia, dopo averlo fatto con i nostri club. Si sa che la maglia della Nazionale ti dà un’energia in più, uno stimolo in più: siamo pronte e abbiamo voglia di far divertire tutti quanti come sempre.”