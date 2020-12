Ghirelli: “Vorremmo che tutte le squadre valorizzassero i giovani come la Juventus”

TORINO – Il Presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli ha parlato intervistato dai microfoni di TuttoC, ai quali ha parlato del progetto della Juventus Under23.

“Nel nostro campionato fioriscono giovani interessantissimi. C’è un problema in questo Paese: perché la nazionale di Mancini va così bene? Perché il ct ha avuto il coraggio di puntare sui giovani. Bisogna avere il coraggio di Mancini: noi vorremmo che lo avessero tutti gli allenatori e che facessero giocare questi giovani, come la Juve sta facendo in Champions League. È una delle nostre missioni”

