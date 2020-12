TORINO – L’attaccante e calciatore del Parma Gervinho, ha parlato intervistato dai microfoni de La Gazzetta dello Sport, ai quali ha parlato del campionato di Serie A in corso.

“Scudetto? Il Milan è partito molto bene così come l’Inter, ma la Juve non è lontana. Per me queste squadre lotteranno per lo scudetto. Le squadre che mi hanno impressionato di più? Ho sempre ammirato la Juve, ma l’Atalanta è incredibile: fa cose eccezionali.”