Il Genoa su Pjaca

TORINO – La Juventus continua ad operare sul mercato in entrata e uscita per regalare la miglior rosa possibile ad Andrea Pirlo.

I bianconeri stanno lavorando per rinforzare il fronte d’attacco, sul quale però pesano alcune cessioni non ancora effettuate: una di queste potrebbe essere quella di Marko Pjaca, con l’attaccante croato nel mirino del Genoa. Il Grifone potrebbe fare un’offerta alla Juventus per il giocatore, che potrebbe però anche rimanere a Torino come quarto attaccante.