Genoa-Juventus: le formazioni ufficiali

TORINO – La Juventus scenderà in campo alle 18 per la gara valevole per l’undicesima giornata del campionato di Serie A, a Marassi contro il Genoa.

I bianconeri vorranno dare seguito alle vittorie contro il Torino nel derby e contro il Barcellona, cercando oggi di conquistare i tre punti.

Queste le formazioni ufficiali:

GENOA (442):Perin; Masiello, Goldaniga, Bani, Lu. Pellegrini; Lerager, Radovanovic, Rovella, Sturaro; Pjaca, Scamacca

JUVENTUS (442): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; McKennie, Rabiot, Bentancur, Chiesa; Dybala, Cristiano Ronaldo

