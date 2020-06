Genoa-Juventus: i convocati di Maurizio Sarri

TORINO – La Juventus scenderà in campo questa sera a Marassi contro il Genoa per la sfida valevole per la ventinovesima giornata della Serie A.

Attraverso il loro sito internet, i bianconeri hanno pubblicato la lista dei convocati di Maurizio Sarri.

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon.

Difensori: De Ligt, Danilo, Bonucci, Rugani, Wesley.

Centrocampisti: Pjanic, Ramsey, Matuidi, Rabiot, Bentancur, Muratore.

Attaccanti: Ronaldo, Dybala, Douglas Costa, Cuadrado, Higuain, Bernardeschi, Olivieri.

