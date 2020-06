Genoa-Juventus: 4 diffidati rischiano il derby

TORINO – La Juventus affronterà questa sera a Marassi il Genoa per continuare la sua striscia di vittorie.

I bianconeri scenderanno in campo questa sera per cercare una vittoria che li porto al derby di sabato con il morale al massimo, anche se alcuni di loro dovranno fare attenzione. Cuadrado, de Ligt, Dybala e Benatancur sono infatti diffidati e rischiano, in caso di ammonizione, di saltare la stracittadina piemontese in programma sabato alle 17:15.

