TORINO- La Gazzetta dello Sport in edicola oggi apre parlando della finale di Europa League di domani sera tra Inter e Siviglia. Conte chiede un ultimo sforzo ai suoi ragazzi, dopo il grande cammino europeo post lockdown. In casa Milan si lavora al rinnovo di Ibrahimovic, una mossa criticata da Rangnick. Capitolo Juve: Dzeko e Locatelli potrebbero essere i prossimi rinforzi per mister Andrea Pirlo:

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<