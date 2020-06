Gattuso: “Ora voglio continuità e serenità”

TORINO – Il tecnico del Napoli Rino Gattuso ha parlato intervistato dai microfoni di Sky dopo la vittoria contro la SPAL.

“Recuperiamo le energie e pensiamo all’Atalanta che non è una sorpresa e fa buoni campionati da tempo. Ora voglio continuità e serietà in settimana, dobbiamo crescere come squadra nello spogliatoio. Andiamo a giocarci la partita giovedì. Da due settimane ripeto la stessa cosa ai miei ragazzi: diamo continuità di gioco per essere pronti il prossimo anno e rinforzarci dal punto di vista tattico e tecnico”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<