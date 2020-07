Gattuso: “Milik? Un giocatore sa quando è finito un ciclo”

TORINO – L’allenatore del Napoli Rino Gattuso ha parlato dopo la vittoria contro il Genoa. L’allenatore dei partenopei ha parlato del futuro dell’attaccante polacco Arkadiusz Milik, destinato ad essere lontano da Napoli: “Per noi è difficile andare a trovare un giocatore più forte di Milik, ci vogliono anche tantissimi soldi. Ma un giocatore sa quando è finito un ciclo e si mette in testa una certa idea, che dobbiamo rispettare. Se non ha la testa giusta poi si fa fatica ad allenarlo”. Ma attenzione perché, proprio in queste ultime ore, sono arrivate anche altre pesantissime novità di mercato in casa bianconera. Si complica l’affare Milik e Paratici si tuffa sull’alternativa a sorpresa: spunta un nuovo bomber da 200 gol! >>>VAI ALLA NOTIZIA

