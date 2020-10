Gattuso: “Arrabbiato e deluso. Non meritavamo di perdere”

TORINO – Il tecnico del Napoli Rino Gattuso ha parlato intervistato dai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro l’AZ Alkmaar nell’esordio in Europa League della squadra partenopea.

“Rifarei le stesse scelte di formazione. Non posso rimproverare nulla ai miei ragazzi. Abbiamo preso un mezzo gol e l’abbiamo pagata cara. Ma era quella la partita che dovevamo fare. Ora il cammino si complica. Ma le partite bisogna prepararle e giocarle. Oggi abbiamo preso una bella mazzata, ora testa al Benevento e poi penseremo alla partita con la Real Sociedad.

“Sono sia arrabbiato che deluso. Non meritavamo. La rabbia deriva dal fatto che per come abbiamo tenuto il campo e per quello che abbiamo fatto non dovevamo sicuramente perdere. Ci è venuta a mancare con la cattiveria che abbiamo trovato soltanto negli ultimi 10-15 minuti. Abbiamo avuto un possesso di palla sterile. Quando arrivavamo negli ultimi 10-15 metri potevamo fare meglio. Su questo aspetto abbiamo sicuramente sbagliato e dunque dobbiamo migliorare.”