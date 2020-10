TORINO – L’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato dopo aver sbancato ieri sera l’Olimpico vincendo contro la Lazio 4-1.

“Abbiamo messo pezzi importanti in tutti i reparti. Ma migliorarsi non significa che oggi possiamo parlare di scudetto. Oggi possono parlarne solo Juventus, Inter e Napoli. Noi giochiamo per fare il massimo, se mi chiedi se possiamo giocare oggi per lo scudetto dico no. Tra venti giornate ne riparliamo.”