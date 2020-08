Gasperini: “Sarri ha meritato lo Scudetto”

TORINO – L’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato intervistato dai microfoni di Radio Anch’io Lo Sport.

“Campionato regolare? Direi di sì, tutte le squadre hanno giocato nelle stesse condizioni. Sicuramente è stato un campionato nettamente diverso, nessuno avrebbe voluto giocare in queste condizioni, ma sulla regolarità penso non ci siano dubbi. C’è sempre qualcosa che avremmo voluto fare meglio, il record dei 100 gol sarebbe stato straordinario. Dobbiamo guardare alle cose che abbiamo fatto che sono state molto buone e lasciar perdere quello a cui magari non siamo riusciti ad arrivare”.

SARRI – “Il Napoli di Sarri è stato un esempio per tutti, quell’anno ha avuto la possibilità di vincere il campionato. Credo che l’Atalanta abbia un gioco diverso, ma lui ha avuto una bella storia ed è arrivato a vincere lo Scudetto, se lo è meritato”.

