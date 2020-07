Gasperini: “Negli ultimi anni secondi solo alla Juventus”

TORINO – Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato dopo aver sconfitto il Napoli per 2-0.

“Al termine del campionato siamo riusciti ad arrivare sempre davanti a tutti, tranne alla Juventus. Non eravamo riusciti a farlo nemmeno col Napoli, ma penso che dopo questa sera a fine stagione arriveremo davanti a loro. Le nostre energie sono tutte rivolte al campionato, nelle 13 partite finali lo scorso anno abbiamo fatto risultati su campi difficili. Abbiamo fatto un record di punti. Quest’anno si sta ripetendo tutto, ma vogliamo superarci. Dobbiamo cercare di spostare l’asticella, la Champions è una competizione di livello nettamente superiore al resto. In una stagione così è un peccato che non ci sia il pubblico, sarebbe stato bello giocare partite con la Lazio o con il Napoli davanti ai propri tifosi”.

