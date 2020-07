Gasperini: “La Juve ha voglia di vincere lo Scudetto, giocheremo con attenzione”

TORINO – Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa per presentare la partita contro la Juventus.

ll PSG avrà un approccio diverso alla partita, visto il campionato sospeso.

“Loro hanno altri tipi di problemi, ma sapranno presentarsi al meglio al momento della partita. Non pensiamo di avere degli sconti sotto questo aspetto, incontreremo una società che punta moltissimo alla competizione. Ci aspettiamo una squadra forte e preparata”.

Cosa dirà alla squadra di questo sorteggio?

“La squadra domani ha una partita non da poco, per noi sarà fondamentale in previsione Champions anche per capire la nostra consistenza e il nostro approccio, la Juventus è un’altra candidata alla vittoria finale. Simuleremo quello che potrà essere la sfida con il PSG, è una squadra che cercheremo di affrontare con attenzione e concentrazione”.

Le emozioni in Champions sono sempre forti.

“Noi speriamo ancora che ci possa essere un po’ di pubblico, fino a qualche settimana c’erano maggiori speranze, ora un po’ meno. Ce lo auguriamo, sappiamo che il nostro pubblico e i nostri tifosi sanno spingerci anche attraverso la TV”.

Capitolo Juventus: vi aspettate una squadra arrabbiata dopo il ko di San Siro?

“È una Juve che ha la possibilità e la voglia di raggiungere lo scudetto, credo che questo rimanga un grande vantaggio rispetto alla Lazio. Mancano 7 partite, sono un discreto numero, ma è chiaro che i punti contano molto di più”.

Che Atalanta vedremo?

“Veniamo da un periodo eccezionale di risultati e prestazioni, dobbiamo continuare su questa strada, cercando di prepararci al meglio. Non è facile giocando ogni tre giorni, ma vale per tutti: ci sono delle difficoltà di recupero. Bisogna sempre indovinare la migliore formazione possibile. Per noi è fondamentale fare punti necessari per qualificarci alla prossima Champions. Questo è il nostro grande obiettivo”.

La qualificazione in Champions può arrivare con il secondo posto?

“Il primo obiettivo rimane la qualificazione in Champions, poi se passa da un miglioramento della classifica meglio ancora. È chiaro che nella nostra testa vale il vantaggio che abbiamo su Milan, Napoli e Roma. Mancano ancora una manciata di punti, cercheremo di farli il prima possibile”.

