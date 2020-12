Gary Neville: “Pogba non vuole restare a Manchester, va trovata una soluzione”

TORINO – L’ex difensore del Manchester United Gary Neville ha parlato intervistato dai microfoni di Sky Sports UK della situazione nei Red Devils di Paul Pogba.

Queste le sue parole sulla situazione del francese, al centro di molti rumors dopo le dichiarazioni di Mino Raiola e dopo i suoi post sui canali social: “Amato o meno, non vuole più restare qui. Serve una soluzione. Non vuole vivere a Manchester, vuole andare via. E se vuole andarsene devi trovare una soluzione.”

>>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<