Garcia: “La mia sconfitta più bella in Champions League”

TORINO – L’allenatore del Lione Rudi Garcia ha parlato intervistato dopo la partita contro la Juventus che ha regalato la qualificazione al Lione.

“Stasera abbiamo fatto una cosa davvero forte, passare il turno con la Juve è un exploit. Il risultato dell’andata è stato davvero importante e dopo l’1-0 di stasera abbiamo accumulato un bel vantaggio. Il pari a fine primo tempo ci ha fatto un po’ male, nella ripresa Ronaldo ha fatto un gol fantastico ma mi è piaciuto il fatto che siamo rimasti sempre calmi, anche i giocatori che sono entrati dalla panchina hanno fatto bene”.

?Abbiamo fatto un primo tempo sia all’andata che oggi a un livello interessante. Nella ripresa abbiamo sofferto in entrambe le gare, ma oggi ci stava. So dove sono, questo è un campo molto difficile. Quella di stasera è la mia sconfitta più bella in Champions League. Noi in questo momento difendiamo bene, sono fiero dei miei ragazzi”.

