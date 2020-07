Garcia: “Il Lione è a un passo dai quarti di Champions League”

TORINO – L’allenatore del Lione Rudi Garcia ha parlato in conferenza stampa alla viglia della finale di Coppa di Francia contro il PSG.

“È un’ottima opportunità per vincere un trofeo. È passato troppo tempo da quando ne abbiamo vinto uno. Dobbiamo dare il massimo per sfruttare al meglio questa opportunità. Sappiamo che siamo sfavoriti, ma non ci dispiace il ruolo di outsider. Per noi è molto motivante giocarci tutto in due partite”.

“Tutto molto semplice. La sfida contro il Psg ci può dare la possibilità di tornare a vincere un trofeo che a Lione manca dal 2012. Sarebbe qualcosa di magnifico se accadesse. Ecco perché dobbiamo soprattutto evitare la trappola di considerare questa finale come una partita di preparazione per la fase a eliminazione diretta della Champions League, avremo un sacco di tempo per concentrarci sulla Champions League dopo questa partita. Abbiamo cambiato preparazione, a Lione ha fatto molto caldo. Gli ultimi venti minuti saranno decisivi”.

