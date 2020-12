Garcia: “De Sciglio? Prenderlo è stata un’ottima scelta, è un giocatore polivalente”

TORINO – L’allenatore del Lione Rudi Garcia ha parlato intervistato in conferenza stampa dopo la vittoria contro il PSG, elogiando il nuovo acquisto Mattia De Sciglio.

“Sono molto soddisfatto di De Sciglio. Ha giocato molto bene nell’ultima gara contro il Metz. Sapevo che con il giallo di Leo Dubois sarebbe entrato presto in gioco, avendo a che fare principalmente con Mbappé, per coprire lui. Mattia è entrato in partita alla grande. Prenderlo è stata un’ottima scelta. Il suo grande punto di forza è che può giocare sia a sinistra che a destra. Potrebbe fare pure il centrale se fosse necessario. È un giocatore polivalente, che ci permette di raggiungere un livello alto, quello che lui conosceva bene alla Juve e al Milan.”

