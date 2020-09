TORINO – Il tecnico del Lione Rudi Garcia ha parlato intervistato in conferenza stampa del centrocampista Aouar.

Il giocatore, obiettivo di mercato della Juventus per rinforzare il centrocampo, è infatti rientrato ad allenarsi dopo la positività al Coronavirus: “Aouar ha ripreso ad allenarsi e ora ha il via libera anche del medico: una buona notizia. È rimasto fermo per qualche giorno e dovremo valutare se sarà pronto per la prossima partita”.