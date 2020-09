Galliani: “Pirlo è un predestinato, gli ho detto che sarebbe diventare un fuoriclasse anche in panchina”

TORINO – L’amministratore delegato del Monza Adriano Galliani ha parlato intervistato dai microfoni di Libero.

“Cosa ne penso di Tonali in rossonero? Giocatore bravissimo. Ma non mi sembra il nuovo Pirlo. Se dovesse arrivare davvero sarei molto felice, essendo milanista fin da piccolo darebbe un valore aggiunto alla squadra. Se mi aspettavo di vedere Pirlo sulla panchina della Juve alla sua prima esperienza? Lui è un predestinato. L’ho visto tre giorni prima che venisse nominato allenatore dei bianconeri, nell’amichevole tra Monza e Juve U23. Gli ho detto che sarebbe diventare un fuoriclasse anche in panchina” .