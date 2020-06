Galeone: “Allegri ha fatto bene ad andare via”

TORINO – L’ex allenatore Giovanni Galeone ha parlato intervistato dai microfoni di Radio Punto Nuovo.

“Sarri ha 10 punti in meno della Juventus di Allegri. Ha anche perso tre partite in campionato, senza contare quelle in Coppa Italia, Supercoppa e Champions League. Gattuso? Ha intortato la Juventus senza fargli nessun fallo, mettendo il centrocampo tutto dietro la linea della palla e senza mai farsi saltare”.

“La Juve ha sbagliato a prendere Sarri? Non lo so, ma Allegri ha fatto bene ad andare via, dovevano separarsi visto che il ciclo era finito. Per quanto ne so vuole allenare all’estero, ma ha detto no ad Arsenal, Chelsea e Real Madrid”.

